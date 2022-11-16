Голова Рахункової палати Пацкан написав заяву про відставку
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку, після того як Національне антикорупційне бюро України оголосило йому про підозру.
Про це Пацкан повідомив на особистій сторінці у Facebook.
Він зазначив, що Рахункова палата запланувала аудити, які стосуються оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери.
– Війна зжирає мільярди, і перевіряти, чи не допомагають їй у цьому посадовці – наше завдання. Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими. З “гостинцем” – вручили підозру мені як ініціатору перевірки, – розповів він.
За словами Пацкана, підозра від НАБУ є спробою “влаштовувати політичні розбірки”.
Зазначимо, що Валерія Пацкана підозрюють у незаконному одержанні компенсації за житло.
За даними слідства, з вересня 2017 року до березня 2018 року нардеп отримував компенсацію за оренду житла, попри те, що має власну квартиру в Києві. Незаконним чином він одержав із державного бюджету понад 117 тис. грн.