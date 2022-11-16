Листопад, 16 в 16:02

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку, після того як Національне антикорупційне бюро України оголосило йому про підозру.

Про це Пацкан повідомив на особистій сторінці у Facebook.

Він зазначив, що Рахункова палата запланувала аудити, які стосуються оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери.

Зараз дивляться

– Війна зжирає мільярди, і перевіряти, чи не допомагають їй у цьому посадовці – наше завдання. Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими. З “гостинцем” – вручили підозру мені як ініціатору перевірки, – розповів він.

За словами Пацкана, підозра від НАБУ є спробою “влаштовувати політичні розбірки”.

Зазначимо, що Валерія Пацкана підозрюють у незаконному одержанні компенсації за житло.

За даними слідства, з вересня 2017 року до березня 2018 року нардеп отримував компенсацію за оренду житла, попри те, що має власну квартиру в Києві. Незаконним чином він одержав із державного бюджету понад 117 тис. грн.