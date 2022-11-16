Рамштайн-7: Украине передадут помощи на $700 млн и боеприпасы для артиллерии и ПВО
Фото: Getty Images
Украина получит помощь на общую сумму в более чем $700 млн, а также боеприпасы для систем ПВО, артиллерии и установок РСЗО.
Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы по обороне Украины, известной как Рамштайн.
По его словам, стороны договорились предоставить Украине:
Сейчас смотрят
- от Испании две пусковые установки HAWK и ракеты;
- от Канады будет предоставлено $500 млн помощи и зимняя экипировка для украинских военных;
- Польша передаст ПВО ближнего радиуса действия, артиллерию и боеприпасы;
- от Германии будет предоставлена помощь с боеприпасами для ПВО, артиллерии и установок РСЗО;
- Швеция передаст Украине помощь на $270 млн;
- и Греция передаст украинским военным боеприпасы 155-мм калибра.
Министр обороны США не стал уточнять количество боеприпасов, а также разновидность вооружения, которые обязались передать страны Запада Украине.
Источник: Department of Defense