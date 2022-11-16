Ноябрь, 16 в 21:14

Украина получит помощь на общую сумму в более чем $700 млн, а также боеприпасы для систем ПВО, артиллерии и установок РСЗО.

Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы по обороне Украины, известной как Рамштайн.

По его словам, стороны договорились предоставить Украине:

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от Испании две пусковые установки HAWK и ракеты;

две пусковые установки HAWK и ракеты; от Канады будет предоставлено $500 млн помощи и зимняя экипировка для украинских военных;

будет предоставлено $500 млн помощи и зимняя экипировка для украинских военных; Польша передаст ПВО ближнего радиуса действия, артиллерию и боеприпасы;

передаст ПВО ближнего радиуса действия, артиллерию и боеприпасы; от Германии будет предоставлена помощь с боеприпасами для ПВО, артиллерии и установок РСЗО;

будет предоставлена помощь с боеприпасами для ПВО, артиллерии и установок РСЗО; Швеция передаст Украине помощь на $270 млн;

передаст Украине помощь на $270 млн; и Греция передаст украинским военным боеприпасы 155-мм калибра.

Министр обороны США не стал уточнять количество боеприпасов, а также разновидность вооружения, которые обязались передать страны Запада Украине.

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Источник: Department of Defense