Снаряды для РСЗО MARS II, тягачи и пулеметы: Германия обновила список военной помощи Украине
Германия обновила список военной помощи, переданной Украине.
В обновленный перечень, среди прочего, вошли снаряды для РСЗО MARS II, тяжелые тягачи M1070 Oshkosh и пулеметы MG3 для бронированных эвакуационных машин.
Полный список военной помощи обнародовали на сайте немецкого правительства:
- боеприпасы для реактивной системы залпового огня MARS II;
- 8 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh (ранее: 5);
- 39 защищенных внедорожников, принадлежавших Федеральной пограничной службе (ранее: 22);
- запасные части крупнокалиберного пулемета М2;
- 30 MG3 для бронированных эвакуационных машин (ранее: 6);
- 116 полевых обогревателей;
- 28 датчиков защиты от дронов и глушителей (ранее: 18);
- 20 обновлений пропускной способности для электронных устройств для защиты от дронов;
- 4 погрузчика (ранее: 3);
- 30 транспортных средств общей защиты Dingo;
- ракета для SLM Iris-T;
- 18 разведывательных дронов;
- 17 тяжелых и средних мостовых систем;
- 5 реактивных систем залпового огня MARS II с боеприпасами;
- 14 Panzerhaubitzen 2000 (совместный проект с Нидерландами);
- 2 наземных дрона;
- ЗРК Iris-T SLM;
- 10 бронированных эвакуационных машин.
Ранее Германия передала Украине палатки, электрогенераторы, одежду, аптечки первой помощи, пайки, патроны к 40-мм гранатомету, 30 зенитных танков Gepard, в том числе около 6 тыс. снарядов, зенитные боеприпасы, снаряды калибра 155 мм, 54 бронетранспортера М113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией), противотанковые мины, 500 зенитных ракет Stinger, пулеметы, ручные гранаты, заряды взрывчатки, детонаторы, а также другое оружие и снаряжение.