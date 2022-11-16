Ноябрь, 16 в 15:52

Германия обновила список военной помощи, переданной Украине.

В обновленный перечень, среди прочего, вошли снаряды для РСЗО MARS II, тяжелые тягачи M1070 Oshkosh и пулеметы MG3 для бронированных эвакуационных машин.

Полный список военной помощи обнародовали на сайте немецкого правительства:

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боеприпасы для реактивной системы залпового огня MARS II;

8 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh (ранее: 5);

39 защищенных внедорожников, принадлежавших Федеральной пограничной службе (ранее: 22);

запасные части крупнокалиберного пулемета М2;

30 MG3 для бронированных эвакуационных машин (ранее: 6);

116 полевых обогревателей;

28 датчиков защиты от дронов и глушителей (ранее: 18);

20 обновлений пропускной способности для электронных устройств для защиты от дронов;

4 погрузчика (ранее: 3);

30 транспортных средств общей защиты Dingo;

ракета для SLM Iris-T;

18 разведывательных дронов;

17 тяжелых и средних мостовых систем;

5 реактивных систем залпового огня MARS II с боеприпасами;

14 Panzerhaubitzen 2000 (совместный проект с Нидерландами);

2 наземных дрона;

ЗРК Iris-T SLM;

10 бронированных эвакуационных машин.

Ранее Германия передала Украине палатки, электрогенераторы, одежду, аптечки первой помощи, пайки, патроны к 40-мм гранатомету, 30 зенитных танков Gepard, в том числе около 6 тыс. снарядов, зенитные боеприпасы, снаряды калибра 155 мм, 54 бронетранспортера М113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией), противотанковые мины, 500 зенитных ракет Stinger, пулеметы, ручные гранаты, заряды взрывчатки, детонаторы, а также другое оружие и снаряжение.