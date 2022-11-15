Ноябрь, 15 в 20:22

Федеративная Республика Германия и Словакия договорились создать центр технического обслуживания военной техники, которая была передана Украине странами Запада.

Как сообщила немецкий министр обороны Кристин Ламбрехт, центр будет создан на словацкой территории.

Министерство обороны Германии на своей странице в Twitter сообщило, что были предприняты дальнейшие шаги по поддержке Украины, в рамках чего глава немецкого ведомства объявила в Брюсселе, что до 5 тысяч украинских солдат пройдут обучение в Германии к июню 2023 года.

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Кроме того, будет создан центр технического обслуживания военной техники в Словакии, который начнет работу немедленно.

— Мы создадим центр технического обслуживания в Словакии — он начнет работу немедленно. Важно, чтобы все, что поставляется, можно было отремонтировать, — сказала Кристин Ламбрехт.

Напомним, в конце октября Словения направила вторую крупную партию вооружения Украине, передав 28 танков М-55S.

Кроме того, на день рождения президента России Владимира Путина, 7 октября, глава Минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче Украине двух самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Источник: Verteidigungsministerium