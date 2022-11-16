Листопад, 16 в 15:52

Німеччина оновила список військової допомоги, переданої Україні.

До оновленого переліку, серед іншого, увійшли снаряди для РСЗВ MARS II, важкі тягачі M1070 Oshkosh та кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин.

Повний список військової допомоги оприлюднили на сайті німецького уряду:

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боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;

8 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh (раніше: 5);

39 захищених позашляховиків, які належали Федеральній прикордонній службі (раніше: 22);

запасні частини великокаліберного кулемета М2;

30 MG3 для броньованих евакуаційних машин (раніше: 6);

116 польових обігрівачів;

28 датчиків захисту від дронів і глушників (раніше: 18);

20 оновлень пропускної здатності для електронних пристроїв для захисту від дронів;

4 навантажувачі (раніше: 3);

30 транспортних засобів загального захисту Dingo;

ракета для SLM Iris-T;

18 розвідувальних дронів;

17 важких і середніх мостових систем;

5 реактивних систем залпового вогню MARS II з боєприпасами;

14 Panzerhaubitzen 2000 (спільний проєкт з Нідерландами);

2 наземних дрони;

ЗРК Iris-T SLM;

10 броньованих евакуаційних машин.

Раніше Німеччина передала Україні намети, електрогенератори, одяг, аптечки першої допомоги, пайки, патрони до 40-мм гранатомета, 30 зенітних танків Gepard, зокрема близько 6 тис. снарядів, зенітні боєприпаси, снаряди калібру 155 мм, 54 бронетранспортери M113 з озброєнням (системи з Данії, конверсія фінансується Німеччиною), протитанкові міни, 500 зенітних ракет Stinger, кулемети, ручні гранати, заряди вибухівки, детонатори, а також іншу зброю та спорядження.