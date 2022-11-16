Зеленский о завершении войны: Растягивать мы не заинтересованы

Ноябрь, 16 в 20:59

В среду, 16 ноября, президент Владимир Зеленский сообщил, что не знает, когда в Украине закончится война, однако отметил, что растягивать ее не в наших интересах.

Об этом президент сказал в интервью украинским журналистам.

По его словам, военно-политическое руководство выбирает то, как именно будет завершена война, однако не может выбирать временные рамки ее завершения.

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– Ресурс у нас ограничен. Растягивать войну мы не заинтересованы. Но, выбирая, как закончить войну и срок, мы выбираем, как закончить войну. Мы могли бы с вами отдать наши территории, и войны бы не было. Народ, мы, я, вы все выбрали верный, честный путь. Да, очень сложный, а для многих, к сожалению, смертельный. Когда такой выбор, нужно смотреть на ресурс, потому что мы не знаем, когда эта война закончится, – сказал Зеленский.

Президент добавил, что разговаривал с Международным валютным фондом в самом начале войны о ее сроках, и финансисты спрашивали, на сколько месяцев мы рассчитываем.

– Потому что они, финансисты, они рассчитывают, они понимают, что есть вот такая сумма, и как ее делить на дни, месяцы, недели, не дай Бог, годы. Там я боролся за Украину и сказал: скоро, – заявил президент.

Напомним, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассчитывает, что война в Украине может закончиться к лету 2023 года.

Между тем экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что до конца 2022 года ВСУ могут освободить территории, захваченные Россией после 24 февраля. К лету 2023-го, по его прогнозу, удастся деоккупировать Крым.

Президент Зеленский во время саммита Большой двадцатки на Бали предложил условия мирных переговоров.