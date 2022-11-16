Зеленський про завершення війни: Розтягувати ми не зацікавлені

Листопад, 16 в 20:59

У середу, 16 листопада, президент Володимир Зеленський повідомив, що не знає, коли в Україні закінчиться війна, проте зазначив, що розтягувати її – не в наших інтересах.

Про це президент сказав у інтерв’ю українським журналістам.

За його словами, військово-політичне керівництво обирає те, як саме буде завершена війна, проте не може обирати часові межі її завершення.

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– Ресурс у нас обмежений. Розтягувати війну ми не зацікавлені. Але обираючи, як закінчити війну і термін, ми обираємо, як закінчити війну. Ми могли б з вами віддати наші території, і війни б не було. Народ, ми, я, ви всі обрали правильний, чесний шлях. Так, дуже складний, а для багатьох, на жаль, смертельний. Коли такий вибір, треба дивитися на ресурс, бо ми не знаємо, коли ця війна закінчиться, – сказав Зеленський.

Президент додав, що мав розмови з Міжнародним валютним фондом на самому початку війни про її терміни, і фінансисти питали, на скільки місяців ми розраховуємо.

– Тому що вони, фінансисти, вони розраховують, вони розуміють, що є ось така сума і як її ділити на дні, місяці, тижні, не дай Боже, роки. Там я боровся за Україну і сказав: скоро, – заявив президент.

Нагадаємо, очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов розраховує, що війна в Україні може закінчитись до літа 2023 року.

Тим часом екскомандувач військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що до кінця 2022 року ЗСУ можуть звільнити території, захоплені Росією після 24 лютого. До літа 2023 року, за його прогнозом, вдастся деокупувати Крим.

Президент Зеленський під час саміту Великої двадцятки на Балі запропонував умови мирних перемовин.