Ноябрь, 17 в 17:26

Европейский Союз предоставит Украине энергетическое оборудование и дополнительную гуманитарную помощь для прохождения зимы.

Об этом сообщили на сайте Европейской комиссии. Отмечается, что разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки.

– В этом месяце комиссия координирует новую доставку экстренной помощи объемом более 1800 тонн, в том числе в области энергетики, для поддержки Украины через механизм гражданской защиты ЕС, – сообщили в ЕК.

Общий объем материальной помощи, направляемой в Украину, составляет 74 тыс. тонн на сумму свыше €450 млн.

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Последняя помощь поступила из Бельгии, Финляндии, Германии, Словакии, Люксембурга и Швеции.

Она включает в себя поставки энергии, предметы для приютов, наборы для оказания первой помощи, защитную одежду, противопожарное оборудование, водовозы и автобусы.

— В преддверии зимы людям отключают электричество и отопление. Ключевым приоритетом наших гуманитарных операций сегодня является увеличение помощи в подготовке к зиме, – отметил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.