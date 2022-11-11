Ноябрь, 11 в 12:58

Ракетные удары РФ повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины. В этой ситуации Евросоюз предоставляет Киеву необходимое оборудование, а также не исключает поставок электроэнергии в случае необходимости, чтобы украинцы оставались со светом и теплом зимой.

Об этом рассказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью Радио Свобода.

По ее словам, одна из задач ЕС – обеспечить украинских энергетиков необходимым оборудованием для восстановительных работ. Речь идет о замене поврежденных или полностью разрушенных подстанций, трансформаторов и т.п.

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Симсон напомнила о существовании Фонда поддержки энергетики, созданного Евросоюзом совместно с Энергетическим сообществом. С помощью этого фонда государства-члены ЕС и третьи страны могут поддержать Украину.

Как отметила еврокомиссар, проблема сейчас заключается не в финансировании, а в том, что Украина нуждается в специфическом энергетическом оборудовании.

– Во многих случаях это вопрос не финансирования, а потребностей в очень специфической технике и оборудовании – это и есть проблема. Энергетическое сообщество и службы обращаются к компаниям, у которых может быть это оборудование на складе, и мы уже получили несколько положительных ответов. Первые трансформаторы – на пути замены тех, которые уничтожали российские беспилотники или ракеты, — подчеркнула она.

Еврокомиссар уточнила, что часть необходимого оборудования производится за пределами Европы. Однако официальный Брюссель в сотрудничестве с международными компаниями делает все возможное, чтобы не оставить “миллионы людей без доступа к энергии, когда приближается зима”.

Кроме того, Симсон заверила, что Европа может обеспечить дополнительные поставки электроэнергии для Украины. Этому способствует тот факт, что в марте этого года украинская национальная энергосистема объединилась с европейской электросетью ENTSO-E.

– 40% инфраструктуры не работает, а значит, зима будет очень сложной. Но шаг за шагом мы можем устранить повреждения. Кроме того, с марта Украина подключена к нашей электросети. Европа также может обеспечить дополнительные потоки электроэнергии, чтобы заменить часть потерянного производства электроэнергии с украинской земли, — объяснила она.

Симсон напомнила, что Еврокомиссия предложила предоставить Украине €18 млрд макрофинансовой помощи на 2023 год. По словам еврокомиссара, именно Киев будет определять приоритеты для распределения этого финансирования, в частности, на энергетику. В общей сложности речь идет о €1,5 млрд ежемесячно.

Симсон отметила, что восстановление энергетической инфраструктуры является приоритетом Украины в преддверии зимы. Однако Брюссель не ждет, пока будут выделены средства на следующий год, и уже приступил к поиску нужного оборудования.

– Трудно оценить, сколько домохозяйств этой зимой останется без электричества, потому что никто не знает планов российских военных… Но мы с нашей стороны делаем максимум, чтобы люди имели доступ к теплу, даже если это будет означать только временные генераторы вместо стабильных внешних трансформаторов, – рассказала Симсон.

В начале ноября сообщалось, что 17 стран Евросоюза передали Украине полтысячи электрогенераторов.

А в конце октября в МИД Украины информировали, что в восстановлении энергетической системы после ракетных атак РФ принимают участие 12 стран мира, поставляющих необходимое оборудование.