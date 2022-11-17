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Факти / Україна

Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки – Єврокомісія

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки – Єврокомісія
Фото: Pixabay

Європейський Союз надасть Україні енергетичне обладнання та додаткову гуманітарну допомогу для проходження зими.

Про це повідомили на сайті Європейської комісії. Зазначається, що руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки.

– Цього місяця комісія координує нову доставку екстреної допомоги обсягом понад 1800 тонн, зокрема в галузі енергетики, для підтримки України через механізм цивільного захисту ЄС, – повідомили в ЄК.

Загальний обсяг матеріальної допомоги, яка спрямовується в Україну, становить 74 тис. тонн на суму понад €450 млн.

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Остання допомога надійшла з Бельгії, Фінляндії, Німеччини, Словаччини, Люксембургу та Швеції.

Вона включає постачання енергії, предмети для прихистку, набори для надання першої допомоги, захисний одяг, протипожежне обладнання, водовози та автобуси.

– Напередодні зими людям відключають електрику та опалення. Ключовим пріоритетом наших гуманітарних операцій сьогодні є збільшення допомоги у підготовці до зими, – зазначив єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

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