Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки – Єврокомісія
Європейський Союз надасть Україні енергетичне обладнання та додаткову гуманітарну допомогу для проходження зими.
Про це повідомили на сайті Європейської комісії. Зазначається, що руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки.
– Цього місяця комісія координує нову доставку екстреної допомоги обсягом понад 1800 тонн, зокрема в галузі енергетики, для підтримки України через механізм цивільного захисту ЄС, – повідомили в ЄК.
Загальний обсяг матеріальної допомоги, яка спрямовується в Україну, становить 74 тис. тонн на суму понад €450 млн.
Остання допомога надійшла з Бельгії, Фінляндії, Німеччини, Словаччини, Люксембургу та Швеції.
Вона включає постачання енергії, предмети для прихистку, набори для надання першої допомоги, захисний одяг, протипожежне обладнання, водовози та автобуси.
– Напередодні зими людям відключають електрику та опалення. Ключовим пріоритетом наших гуманітарних операцій сьогодні є збільшення допомоги у підготовці до зими, – зазначив єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.