Ноябрь, 17 в 20:15

Спикер Кремля Дмитрий Песков признал, что атаки России по критической инфраструктуре Украины являются следствием нежелания официального Киева идти на переговоры с Москвой.

Соответствующий комментарий пресс-секретаря президента России цитирует российский Интерфакс.

По словам Пескова, ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, которые якобы “прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу”.

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При этом он отметил, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины является следствием нежелания Киева садиться за стол переговоров.

— Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить, — сказал Песков.

В ответ на это представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что этим заявлением в Кремле признали, что бьет по инфраструктуре, как государство террорист.

— Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования. Россия действует как государство-террористка. Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам, — написал он.

Олег Николенко отметил, что российскую агрессию разговорами не остановить, а конец войне можно положить только системами ПВО, танками и РСЗО.

Источники: Oleg Nikolenko, Интерфакс