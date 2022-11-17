Листопад, 17 в 20:15

Політичне керівництво Росії визнало, що атакує критичну інфраструктуру України через бажання схилити Київ до переговорів з Москвою.

Про це написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

– Дмитро Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги. Росія діє як держава-терористка. Заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів, – написав він.

Олег Ніколенко наголосив, що російську агресію розмовами не зупинити, а край війні можна покласти лише системами ППО, танками та РСЗВ.

Зараз дивляться

Перед цим речник президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України.

За словами Пєскова, ракетні удари завдаються по об’єктах інфраструктури України, які нібито “прямо або побічно мають стосунок до її військового потенціалу”.

При цьому він зазначив, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України є наслідком “небажання Києва сідати за стіл переговорів”.

– Небажання української сторони розв’язувати проблему, виходити на переговори, ба більше, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту тощо, ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити, – сказав Пєсков.

Раніше в Євросоюзі повідомили, що нададуть Україні енергетичне обладнання та додаткову гуманітарну допомогу для проходження зими через російські удари по інфраструктурі.

Джерела: Oleg Nikolenko, Интерфакс