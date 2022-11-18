Исключить Россию из состава G20 невозможно — премьер Британии

Ноябрь, 17 в 22:17

Россию нельзя исключить из стран G20, несмотря на призывы некоторых западных политиков.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак во время своего выступления на саммите СОР27 в Египте.

— G20 более широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса. Таким образом, невозможно исключить Россию из этой группы таким же способом, как из G7, — говорит премьер-министр.

Сунак также отметил, что Лондон тесно работает с партнерами по “Группе двадцати”, чтобы передать четкий единый сигнал, что угрозы применения ядерного оружия недопустимы.

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Напомним, что накануне Верховная Рада призывает партнеров исключить Россию из состава стран Большой двадцатки (G20).