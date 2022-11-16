Ноябрь, 16 в 16:56

Верховная Рада призывает партнеров исключить Россию из состава стран Большой двадцатки (G20).

Об этом сообщила нардеп Елена Шуляк.

По ее словам, сегодня парламент поддержал постановление №8203 с обращением к государствам Большой двадцатки об исключении РФ из ее состава.

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— Сегодня страна-агрессор пошла дальше и прибегла к ядерному шантажу ради террора и удерживания в страхе не только европейского континента, но и всего мира. Мы видим факты целенаправленного снижения населения и энергетической инфраструктуры Украины, имеющих исключительно террористическую цель, – написала нардеп.

Шуляк напомнила, что G20 должен поддерживать устойчивое, сбалансированное развитие мировой экономики, поддерживать мир и безопасность и взаимодействовать на основе норм международного права.

Страна-агрессор не выполняет ни один из этих критериев и не соблюдает принципы организации, поэтому логично, что парламент должен говорить об исключении РФ из состава этой Группы, добавила Елена Шуляк.