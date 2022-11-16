Верховная Рада призывает партнеров исключить Россию из состава G20
Верховная Рада призывает партнеров исключить Россию из состава стран Большой двадцатки (G20).
Об этом сообщила нардеп Елена Шуляк.
По ее словам, сегодня парламент поддержал постановление №8203 с обращением к государствам Большой двадцатки об исключении РФ из ее состава.
— Сегодня страна-агрессор пошла дальше и прибегла к ядерному шантажу ради террора и удерживания в страхе не только европейского континента, но и всего мира. Мы видим факты целенаправленного снижения населения и энергетической инфраструктуры Украины, имеющих исключительно террористическую цель, – написала нардеп.
Шуляк напомнила, что G20 должен поддерживать устойчивое, сбалансированное развитие мировой экономики, поддерживать мир и безопасность и взаимодействовать на основе норм международного права.
Страна-агрессор не выполняет ни один из этих критериев и не соблюдает принципы организации, поэтому логично, что парламент должен говорить об исключении РФ из состава этой Группы, добавила Елена Шуляк.