Виключити Росію зі складу G20 неможливо – прем’єр Британії

Листопад, 17 в 22:17

Росія не може бути виключена з країн G20, незважаючи на заклики деяких західних політиків.

Про це заявив британський прем’єр-міністр Ріші Сунак під час свого виступу на саміті Sor27 в Єгипті.

– G20 ширша група країн, яка працює за принципом консенсусу. Таким чином, неможливо виключити Росію з цієї групи так само, як і з G7, – каже прем’єр -міністр.

Сунак також зазначив, що Лондон тісно співпрацює з партнерами з Групи двадцятки, щоб передати чіткий єдиний сигнал, що загрози використання ядерної зброї неприйнятні.

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Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада закликала партнерів виключити Росію зі складу країн Великої двадцятки (G20).