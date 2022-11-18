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Факти / Україна

Виключити Росію зі складу G20 неможливо – прем’єр Британії

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ріші Сунак
Фото: Getty Images

Росія не може бути виключена з країн G20, незважаючи на заклики деяких західних політиків.

Про це заявив британський прем’єр-міністр Ріші Сунак під час свого виступу на саміті Sor27 в Єгипті.

– G20 ширша група країн, яка працює за принципом консенсусу. Таким чином, неможливо виключити Росію з цієї групи так само, як і з G7, – каже прем’єр -міністр.

Сунак також зазначив, що Лондон тісно співпрацює з партнерами з Групи двадцятки, щоб передати чіткий єдиний сигнал, що загрози використання ядерної зброї неприйнятні.

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Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада закликала партнерів виключити Росію зі складу країн Великої двадцятки (G20).

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