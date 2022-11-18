На левом берегу Херсонщины работает мощное движение сопротивления оккупантам – Гуменюк

Ноябрь, 18 в 16:53

На левом берегу Херсонской области есть такое же мощное движение сопротивления оккупантам, как и отработавшее на правом.

Об этом в эфире национального телемарафона 18 ноября рассказала пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк.

– Военная операция продолжается на очень больших участках, в том числе с учетом установления огневого контроля. Враг пытается устанавливать позиции на разных дистанциях от воды – это минирование непосредственно побережья и оттянутые на 15-20 км следующие рубежи обороны, а также перемещение коллаборантами самого ценного в направлении Крыма, – рассказала Гуменюк.

Она отметила, что Вооруженные силы все это наблюдают и, в соответствии с ситуацией, устанавливают элементы огневого контроля так, чтобы их транспортировка и любая логистика были невозможны. По ее словам, украинские защитники используют опыт, который уже получили в контрнаступлении в области.

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– Также оккупанты вбрасывают фейки об освобождении определенных населенных пунктов, чтобы люди проявляли себя и вели себя соответственно. Затем этих людей переводят в списки “неблагонадежных” и вывозят в неизвестном направлении. Кроме того, агрессоры обустраиваются в местах с плотным заселением, чтобы прикрываться местным населением, как живым щитом, – сообщает спикер.

Фото: Людмила Денісова