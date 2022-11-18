На лівому березі Херсонщини працює потужний рух спротиву окупантам – Гуменюк

Листопад, 18 в 16:53

На лівому березі Херсонської області є такий самий потужний рух спротиву окупантам, як і той, що відпрацював на правому.

Про це в ефірі національного телемарафону 18 листопада розповіла речниця ОК Південь Наталя Гуменюк.

– Військова операція триває на дуже великих ділянках, зокрема з урахуванням встановлення вогневого контролю. Ворог намагається встановлювати позиції на різних дистанціях від води – це мінування безпосередньо узбережжя і відтягнуті на 15-20 км наступні рубежі оборони, а також переміщення колаборантами найціннішого в напрямку Криму, – розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що Збройні сили все це спостерігають і, відповідно до ситуації, встановлюють елементи вогневого контролю так, щоб їх транспортування і будь-яка логістика були унеможливлені. За її словами, українські захисники використовують досвід, який вже отримали у контрнаступі в області.

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– Також окупанти вкидають фейки про звільнення певних населених пунктів, щоб люди проявляли себе і поводились відповідно. Потім цих людей переводять у списки “неблагонадійних” і вивозять у невідомому напрямку. Крім того, агресори облаштовуються в місцях зі щільним заселенням, щоб прикриватись місцевим населенням, як живим щитом, – повідомляє речниця.

Фото: Людмила Денісова