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Факты / Україна

В селе под Херсоном россияне расстреляли в доме семерых людей и взорвали – ОГП

Валентина Летяк, редактор ленты
під Херсоном росіяни розстріляти в будинку сімох людей
Фото: Офис генпрокурора

После освобождения оккупированных районов Херсонской области правоохранители продолжают фиксировать военные преступления российских военных. Прокуроры и сотрудники полиции осмотрели дом в одном из сел в окрестностях Херсона, где в апреле захватчики расстреляли семерых гражданских.

После этого оккупанты взорвали дом с расстрелянными людьми.

Предварительно, по данным следствия, в доме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка.

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Ее похоронили родители на местном кладбище, а других расстрелянных – вблизи места преступления.

Здесь продолжаются следственные действия, специалисты осматривают тела погибших, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Уголовное производство расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством – это ч. 2 ст. 438 УКУ. Ею предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

під Херсоном росіяни розстріляти в будинку сімох людей

Фото: Офіс гепрокурора

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что масштабы пыток над украинцами в Херсоне превзошли задокументированные в Харьковской и Киевской областях.

По его словам, в Херсоне обнаружено одно место массовых захоронений, где правоохранительные органы проводят процессуальные действия.

Источник: Офис генпрокурора
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