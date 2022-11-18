В селе под Херсоном россияне расстреляли в доме семерых людей и взорвали – ОГП
После освобождения оккупированных районов Херсонской области правоохранители продолжают фиксировать военные преступления российских военных. Прокуроры и сотрудники полиции осмотрели дом в одном из сел в окрестностях Херсона, где в апреле захватчики расстреляли семерых гражданских.
После этого оккупанты взорвали дом с расстрелянными людьми.
Предварительно, по данным следствия, в доме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка.
Ее похоронили родители на местном кладбище, а других расстрелянных – вблизи места преступления.
Здесь продолжаются следственные действия, специалисты осматривают тела погибших, проводится судебно-медицинская экспертиза.
Уголовное производство расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством – это ч. 2 ст. 438 УКУ. Ею предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что масштабы пыток над украинцами в Херсоне превзошли задокументированные в Харьковской и Киевской областях.
По его словам, в Херсоне обнаружено одно место массовых захоронений, где правоохранительные органы проводят процессуальные действия.