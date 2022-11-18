У селі під Херсоном росіяни розстріляти в будинку сімох людей і підірвали – ОГП

Листопад, 18 в 15:38

Після звільнення окупованих районів Херсонської області правоохоронці продовжують фіксувати воєнні злочини російських військових. Прокурори та працівники поліції оглянули будинок в одному з сіл на околицях Херсону, де у квітні загарбники розстріляли сімох цивільних.

Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми.

Попередньо, за даними слідства, у будинку знаходились працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина.

Зараз дивляться

Її поховали батьки на місцевому кладовищі, а інших розстріляних – поблизу місця злочину.

Тут тривають слідчі дії, фахівці оглядають тіла загиблих, проводиться судово-медична експертиза.

Кримінальне провадження розслідується за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством – це ч. 2 ст. 438 ККУ. Нею передщбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 10 до 15 років, або довічне ув’язнення.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що масштаби тортур над українцями у Херсоні перевершили ті, які задокументовано у Харківській та Київській областях.

За його словами, у Херсоні виявлено одне місце масових поховань, де зараз правоохоронні органи проводять процесуальні дії.