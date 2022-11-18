У селі під Херсоном росіяни розстріляти в будинку сімох людей і підірвали – ОГП
Після звільнення окупованих районів Херсонської області правоохоронці продовжують фіксувати воєнні злочини російських військових. Прокурори та працівники поліції оглянули будинок в одному з сіл на околицях Херсону, де у квітні загарбники розстріляли сімох цивільних.
Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми.
Попередньо, за даними слідства, у будинку знаходились працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина.
Її поховали батьки на місцевому кладовищі, а інших розстріляних – поблизу місця злочину.
Тут тривають слідчі дії, фахівці оглядають тіла загиблих, проводиться судово-медична експертиза.
Кримінальне провадження розслідується за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством – це ч. 2 ст. 438 ККУ. Нею передщбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 10 до 15 років, або довічне ув’язнення.
Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що масштаби тортур над українцями у Херсоні перевершили ті, які задокументовано у Харківській та Київській областях.
За його словами, у Херсоні виявлено одне місце масових поховань, де зараз правоохоронні органи проводять процесуальні дії.