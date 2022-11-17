Таких масштабов я еще не видел даже на Киевщине и Харьковщине: Лубинец о пытках на Херсонщине

Ноябрь, 17 в 18:08

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поражен масштабами пыток, которые проводили российские военные над украинцами в Херсоне.

— Есть разница даже по сравнению с территориями Харьковской и Киевской областей… Таких масштабов я еще не видел, а я посещал лично все пыточные в разных областях Украины. Масштаб просто ужасный, — заявил он в эфире Єдиних новин.

Он утверждает, что оккупанты пытали украинцев электротоком, ломали им кости, били металлическим трубами, убивали. Он отметил, что все свои преступления захватчики снимали на видео.

Лубинец убежден, что в каждом большом населенном пункте Украины после деоккупации будут найдены пыточные, “так как это система, которую построила РФ: фильтрационный лагерь,… военная комендатура и обязательно при комендатуре — пыточная, где пытают и убивают именно гражданских”.

Сейчас смотрят

Он также рассказал, что в Херсоне обнаружено одно место массовых захоронений, где сейчас правоохранительные органы проводят процессуальные действия. Лубинец отметил, что после того, как военные преступления представителей российской армии будут зафиксированы, доступ к захоронению получат и журналисты.