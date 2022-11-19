Ноябрь, 19 в 7:03

Российские войска продолжают вести оборону на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. Оккупационная армия продолжает обустраивать оборонительные рубежи и пополнять свои силы на востоке Херсонской области.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Армия РФ продолжает свое отступление с левого берега Днепра, при этом насильственно переселяя мирных жителей из Новокиевки и вывозит медицинское оборудование из Новой Каховки в оккупированный Крым.

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По словам аналитиков ISW, российские оккупационные чиновники и военное командование, похоже, все больше обеспокоены контрнаступлением Вооруженных сил Украины на юге.

Оккупанты накапливают инженерную технику для строительства оборонительных рубежей в Михайловском районе Запорожской области (на пересечении трассы Т0810 и Т0818 и соединения Мелитополя с блокпостами Васильевка и Энергодар) и используют производственные предприятия Запорожской области, чтобы построить больше оборонительных сооружений.

Так называемый глава Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские власти не готовятся к зимнему затишью боевых действий. А “глава” оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские войска строят оборонительные рубежи на севере полуострова. Еще 10 ноября появились спутниковые снимки российских оборонительных рубежей в этом районе.