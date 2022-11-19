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Факти / Україна

Армія РФ будує оборонні рубежі у Запорізькій області та Криму – ISW

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Армія РФ будує оборонні рубежі у Запорізькій області та Криму – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують оборону на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області. Окупаційна армія продовжує облаштовувати оборонні рубежі та поповнювати свої сили на сході Херсонської області.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Армія РФ продовжує свій відхід із лівого берега Дніпра, при цьому продовжують силою переселяти мирних жителів із Новокиївки та вивозить медичне обладнання з Нової Каховки до окупованого Криму.

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За словами аналітиків ISW, російські окупаційні чиновники та військове командування, схоже, дедалі більше налякані контрнаступом Збройних сил України на півдні.

Окупанти накопичують інженерну техніку для будівництва оборонних рубежів у Михайлівському районі Запорізької області (на перетині трас Т0810 та Т0818 та з’єднанні Мелітополя з блокпостом Василівка та Енергодар) та використовують виробничі підприємства Запорізької області, щоб збудувати більше оборонних споруд.

Карта

ISW

Так званий голова Запорізької області Володимир Рогов заявив, що російська влада не готується до зимового затишшя бойових дій. А “глава” окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що російські війська будують оборонні рубежі на півночі півострова. Ще 10 листопада з’явилися супутникові знімки російських оборонних рубежів у цьому районі.

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