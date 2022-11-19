Россия не связывалась с Киевом относительно проведения переговоров — Ермак

Ноябрь, 19 в 21:33

Москва официально не связывалась с Киевом относительно мирных переговоров, но для того, чтобы они состоялись, РФ должна вывести свои войска из Украины.

Об этом на форуме по безопасности в Галифаксе заявил глава администрации президента Украины Андрей Ермак.

— У нас нет официального заявления от российской стороны о переговорах, — сказал он.

Глава ОП добавил, что любые переговоры, не базирующиеся на суверенитете и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, “неприемлемы”.

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— Первые шаги, которые необходимо сделать с российской стороны, — это вывести все российские войска с территории Украины, — добавил Ермак.

Напомним, что на этой неделе спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что удары стали “следствием” отказа Украины вести переговоры с Россией.

В МИД Украины отреагировали на его слова и заявили, что так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования.