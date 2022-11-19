Росія не зв’язувалась з Києвом щодо проведення переговорів – Єрмак
Москва офіційно не зв’язувалась з Києвом щодо мирних переговорів, але для того, щоб вони відбулися РФ повинна вивести свої війська з України.
Про це на безпековому форумі в Галіфаксі заявив глава адміністрації президента України Андрій Єрмак.
– У нас немає офіційної заяви від російської сторони щодо переговорів, – сказав він.
Глава ОП додав, що будь-які переговори, які не базуються на суверенітеті та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, “неприйнятні”.
– Перші кроки, які необхідно зробити з російської сторони, – це вивести всі російські війська з території України, – додав Єрмак.
Раніше цього тижня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що удари стали “наслідком” відмови України вести переговори з Росією.
У МЗС України відреагували на його слова та заявили, що так само поводять себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги.