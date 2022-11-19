Ноябрь, 19 в 15:17

На Бахмутском направлении бои продолжаются почти круглосуточно. Оккупанты пытаются вести штурмовые действия днем ​​и ночью.

Об этом сообщил офицер батальона Свобода Андрей Ильенко. По его словам, российские военные пытаются штурмовать украинские позиции пехотой.

Относительный перерыв может длиться час-два, а затем снова начинается бой.

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– Все завалено трупами врага. Ситуация серьезная, продолжаются ожесточенные бои. Бахмут – это украинская крепость, которая держалась, когда освобождали Харьковщину, Херсонщину, и сейчас продолжает держаться. Роль Бахмута огромная в войне, впереди много боев, – рассказал Ильенко.

Также украинский офицер добавил, что Россия отправляет мобилизованных и зеков на позиции ВСУ.

Фото: Deep State

Напомним, ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщал, что на сегодня самые тяжелые бои на Востоке Украины идут на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Однако самая горячая точка – это район города Угледар (Донецкая область).

Он подчеркнул, что восточный фронт остается главным эпицентром войны.