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Факты / Видео / Україна

ВСУ не дают прорвать оборону: названа самая горячая точка фронта на Донбассе

Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова» Юлия Соколова редактор ленты

На сегодняшний день самые тяжелые бои на востоке Украины идут на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Однако самая горячая точка – это район города Угледар (Донецкая область).

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире национального телемарафона ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку.

Он отметил, что восточный фронт остается главным эпицентром войны.

– В частности, Бахмутское и Авдеевское направления, где враг продолжает штурмовые агрессивные действия, наносит удары из всех видов ствольной артиллерии, РСЗО, танков, минометов, — заявил Череватый.

Он уточнил, что в чрезвычайно сложных условиях Вооруженные силы Украины дают достойный отпор врагу, наносят ответные удары артиллерией и авиацией. Позиционные бои проходят “с определенными смещениями подразделений”, но украинские защитники не дают оккупантам пройти и прорвать оборону.

Череватый также подтвердил, что российские войска пытаются окружить подразделения ВСУ в районе Угледара.

– Да, там несколько дней подряд проходят бои в районе населенного пункта Павловка. Сложная ситуация, позиционные бои, такая вот война “мобильная”. Наши подразделения там держатся и не дают врагу пройти, как и по всей линии фронта. Там идет самая горячая, наиболее интенсивная война, — подчеркнул он.

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Череватый прокомментировал и безуспешные, однако настойчивые попытки врага продвинуться в районе Бахмута. Он объяснил, что на фоне ряда неудач военно-политическое руководство РФ поставило своим войскам задачу продемонстрировать на поле боя хоть что-то.

– Поскольку общий стратегический замысел у них не удался – захватить столицу, большую часть Украины, у них задача такая, “геополитика на минималках”: показать своему населению, что мы хотя бы “освободили “ЛНР” и “ДНР”. Даже на Валдае Путин говорил, что главная задача этой “спецоперации” – освободить Донбасс, — рассказал Череватый.

Он напомнил, что российские захватчики уже неоднократно определяли даты, до которых должны были достичь хоть каких-то успехов, но этого не произошло. Теперь РФ бросает на Бахмутское направление все силы, пытаясь переломить там ситуацию.

Череватый уточнил, что с военной точки зрения, взяв Бахмут, оккупанты пытались бы пойти дальше на Краматорск и Славянск. Однако на Бахмутском направлении зафиксировано, что часть мобилизованных отказываются идти в атаку, потому что боятся.

– Создавая годами имидж “второй армии мира”, они реально не могут захватить небольшие украинские города, такие как Соледар, Бахмут, Авдеевка, Угледар. Они бьются о такую стену украинского мужества и несокрушимости. Наши бойцы и командиры там находятся в очень сложных, жестоких условиях постоянного боя, под артиллерийскими, авиационными и другими типами огня. Но они держат этот удар, — подчеркнул Череватый.

Он уточнил, что провалы армии РФ на фронте очень сильно отражаются на имидже российского руководства.

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