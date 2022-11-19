Листопад, 19 в 15:17

На Бахмутському напрямку бої тривають майже цілодобово. Окупанти намагаються вести штурмові дії вдень та вночі.

Про це повідомив офіцер батальйону Свобода Андрій Іллєнко. За його словами, російські військові намагаються штурмувати українські позиції піхотою.

Відносна перерва може тривати годину-дві, а потім знову починається бій.

Зараз дивляться

– Все завалено трупами ворога. Ситуація серйозна, тривають запеклі бої. Бахмут – це українська фортеця, яка трималася коли звільняли Харківщину, Херсонщину і зараз продовжує триматися. Роль Бахмута величезна у війні, попереду багато боїв, – розповів Іллєнко.

Також український офіцер додав, що Росія жене мобілізованих та зеків на позиції ЗСУ.

Фото: Deep State

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що на сьогодні найважчі бої на сході України точаться на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Проте найгарячіша точка – це район міста Вугледар (Донецька область).

Він наголосив, що наразі східний фронт залишається головним епіцентром війни.