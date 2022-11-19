Ноябрь, 19 в 7:30

Вооруженные силы Украины нанесли огневой удар по скоплению врага в селе Михайловка Скадовского района Херсонской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сейчас известно о 40 ликвидированных оккупантов и 70 раненых. Последних отвезли в больницы на временно оккупированной территории Крыма.

Сейчас смотрят

Также в Генштабе рассказали, что в период с 10 по 16 ноября в оккупированную Горловку в Донецкой области по направлению Майорска привезли около 500 раненых военнослужащих ВС РФ, значительная часть которых — недавно мобилизованные.

Воины ракетных войск и артиллерии ВСУ за минувшие сутки ликвидировали пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы и средство противовоздушной обороны оккупантов.