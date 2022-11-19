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Факты / Україна

ВСУ огнем накрыли оккупантов в Михайловке Херсонской области: минус 110 врагов

Марта Бондаренко, редактор ленты
війна
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли огневой удар по скоплению врага в селе Михайловка Скадовского района Херсонской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сейчас известно о 40 ликвидированных оккупантов и 70 раненых. Последних отвезли в больницы на временно оккупированной территории Крыма.

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Также в Генштабе рассказали, что в период с 10 по 16 ноября в оккупированную Горловку в Донецкой области по направлению Майорска привезли около 500 раненых военнослужащих ВС РФ, значительная часть которых — недавно мобилизованные.

Воины ракетных войск и артиллерии ВСУ за минувшие сутки ликвидировали пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы и средство противовоздушной обороны оккупантов.

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Источник: Генштаб ВСУ
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