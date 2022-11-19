Листопад, 19 в 7:30

Збройні сили України завдали вогневого удару по скупченню ворога у селі Михайлівка Скадовського району на Херсонщині.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Наразі відомо про 40 ліквідованих окупантів та 70 поранених. Останніх відвезли до лікарень на тимчасово окупованій території Криму.

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Також у Генштабі розповіли, що у період з 10 по 16 листопада до окупованої Горлівки на Донеччині з напрямку Майорська привезли близько 500 поранених військовослужбовців ЗС РФ, значна частина яких – нещодавно мобілізовані.

Воїни ракетних військ і артилерії ЗСУ за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили і засіб протиповітряної оборони окупантів.