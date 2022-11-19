Ноябрь, 18 в 23:20

Ни на одном из участков фронта украинские военные не пасуют перед российскими захватчиками. ВСУ дают ответ врагу и держат позиции, а на определенных участках готовят будущие успехи.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 18 ноября.

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— Жестокие боевые действия на Донбассе продолжаются до сих пор, никаких смягчений боев или передышек не было. Только за вчерашние сутки отбиты около сотни российских атак в Донецкой области. Все наши воины, которые держат позиции на Донбассе – настоящие герои, — подчеркивает глава государства.

Он отметил пограничников Харьковского и Сумского отрядов, которые сейчас действуют именно в Донецкой области. Их минометные расчеты очень помогают, не оставляя в покое оккупантов, отмечает президент Украины.

Он поблагодарил бойцов 4 бригады оперативного назначения Нацгвардии, защищающей Украину на Бахмутском направлении. Умная инициатива и устойчивость – это две вещи, которые обеспечивают очень полезные результаты, убежден Владимир Зеленский.