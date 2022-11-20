Завершится ли война к весне 2023 года: Ермак ответил на прогнозы

Ноябрь, 20 в 0:54

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что закончить развязанную РФ войну до конца весны 2023 года Украине вряд ли удастся.

Об этом он заявил во время выступления на Международном форуме безопасности в Галифаксе.

— Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины, — это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным, – отметил Ермак.

Он напомнил, что в этом году Украина добилась успехов на поле боя, освободив Херсон и продвинувшись на Харьковском направлении.

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– Впрочем, эта война продолжается, и я не готов назвать точный день и время, когда мы победим. Но это точно произойдет, – подчеркнул руководитель ОП.

Таким образом, Ермак прокомментировал заявление заместителя министра обороны, генерал-майор запаса Владимира Гаврилова относительно того, что полномасштабная война России против Украины закончится до весны.

Фото: Андрей Ермак