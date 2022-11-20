Чи завершиться війна до весни 2023 року: Єрмак відповів на прогнози

Листопад, 20 в 0:54

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що закінчити розв’язану РФ війну до кінця весни 2023 року Україні навряд чи вдасться.

Про це він заявив під час виступу на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі.

– Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, – це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним, – зазначив Єрмак.

Він нагадав, що цього року Україна досягла успіхів на полі бою, визволивши Херсон та просунувшись на Харківському напрямі.

Зараз дивляться

– Утім, ця війна триває, і я не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо. Але це точно станеться, – наголосив керівник ОП.

Таким чином, Єрмак прокоментував заяву заступника міністра оборони, генерал-майора запасу Володимира Гаврилова щодо того, що українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а війна з Росією закінчиться до кінця весни.

Фото: Андрій Єрмак