Ноябрь, 19 в 14:25

Полномасштабная война России против Украины закончится до весны. Такой прогноз озвучил заместитель министра обороны, генерал-майор запаса Владимир Гаврилов.

По его мнению, Вооруженные силы Украины могут вернуться в Крым до конца декабря.

Владимир Гаврилов назвал низкой вероятность ядерной атаки со стороны России. По его словам, она не является угрозой, которая остановит украинские Силы обороны от освобождения всех территорий.

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Также генерал-майор добавил, что переговоры с Россией возможны только тогда, когда оккупанты покинут все захваченные территории.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский прокомментировал завершение войны в Украине, отметив, что растягивать ее – не в наших интересах.

По его словам, военно-политическое руководство выбирает то, как именно будет завершена война, однако не может выбирать временные рамки.

Со своей стороны бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес ранее заявил, что Украина может освободить Мариуполь и Мелитополь до января, после чего начнется деоккупация Крыма.