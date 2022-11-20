Это военное преступление: на Луганщине россияне инсценировали сдачу в плен и открыли огонь по ВСУ

Ноябрь, 20 в 15:49

В Луганской области оккупанты инсценировали сдачу в плен и совершили военное преступление – открыли огонь на поражение по военным ВСУ.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя инцидент, который, вероятно, произошел 12 ноября в поселке Макеевка и попал на видео.

– Из отдельных кусков видео об инциденте можно сделать вывод, что, воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, российские военнослужащие совершили военное преступление, а именно – открыли огонь на поражение по военным ВСУ, – отмечает он.

По его словам, в таком случае российские солдаты не могут считаться военнопленным, поскольку они ведут бой и совершают вероломство.

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– Ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, те, кто хочет воспользоваться защитой международного права для убийства, должны быть наказаны, – сказал Лубинец.

Российские военнослужащие погибают на территории Украины только из-за преступной политики РФ, которая начала эту войну, поэтому, как отметил омбудсмен, остановить этот конвейер смерти может Путин.

– Не удивительно, что такие “вбросы” с обвинениями происходят именно на фоне освобождения Херсона и разоблачения тысяч новых фактов военных преступлений Кремля. Переключить внимание не получится. Убийцы остаются убийцами, а военных преступников ожидает трибунал, – добавил Лубинец.

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Фото: скрин видео