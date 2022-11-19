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Факты / Україна / Общество

Из российского плена вернулись трое морских пехотинцев

Марта Бондаренко, редактор ленты
полонені піхотинці

В Украину из российского плена удалось вернуть троих военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ВМС ВС Украины.

Освобожденным воинам оказали первоочередную медицинскую и психологическую помощь.

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Командование Морских сил отмечает, что своих воинов Украина не бросает.

— Военно-Морские силы Украины еще раз доказывает, что лозунг своих не бросаем для нас не просто слова. Командование ВМС Украины и морской пехоты приветствуют вернувшихся из плена собратьев, — говорится в заявлении.

11 ноября сообщалось, что благодаря обмену пленными Украине удалось вернуть домой еще 45 воинов и тела двух погибших защитников.

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Фото: ВМС ВС Украины

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