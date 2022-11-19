Из российского плена вернулись трое морских пехотинцев
В Украину из российского плена удалось вернуть троих военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины.
Об этом сообщает пресс-центр ВМС ВС Украины.
Освобожденным воинам оказали первоочередную медицинскую и психологическую помощь.
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Командование Морских сил отмечает, что своих воинов Украина не бросает.
— Военно-Морские силы Украины еще раз доказывает, что лозунг своих не бросаем для нас не просто слова. Командование ВМС Украины и морской пехоты приветствуют вернувшихся из плена собратьев, — говорится в заявлении.
11 ноября сообщалось, что благодаря обмену пленными Украине удалось вернуть домой еще 45 воинов и тела двух погибших защитников.
Фото: ВМС ВС Украины