Це воєнний злочин: на Луганщині росіяни інсценували здачу в полон і відкрили вогонь по ЗСУ

Листопад, 20 в 15:49

У Луганській області окупанти інсценували здачу в полон та вчинили воєнний злочин – відкрили вогонь на ураження по військових ЗСУ.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи інцидент, який, ймовірно, стався 12 листопада у селищі Макіївка і потрапив на відео.

– З окремих шматків відео про інцидент можна зробити висновок, що, скориставшись інсценуванням здачі в полон, російські військовослужбовці вчинили воєнний злочин, а саме – відкрили вогонь на ураження військових ЗСУ, – наголошує він.

За його словами, у такому випадку російські солдати не можуть вважатися військовополоненим, оскільки вони ведуть бій і вчиняють віроломство.

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– Вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства, мають бути покараними, – сказав Лубінець.

Російські військовослужбовців гинуть на території Україні лише через злочинну політику РФ, яка розпочала цю війну, тому, як зазначив омбудсмен, зупинити цей конвеєр смерті може Путін.

– Недивно, що такі “вкиди” зі звинуваченнями відбуваються саме на фоні звільнення Херсону і викриття тисяч нових фактів воєнних злочинів Кремля. Перемикнути увагу не вдасться. Вбивці залишаються вбивцями, а воєнних злочинців очікує трибунал, – додав Лубінець.

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Фото: скрін відео