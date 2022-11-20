Із Росії та Білорусі можуть прорватися диверсанти – Генштаб ЗСУ

Листопад, 20 в 7:17

Ворог може спробувати вчинити збройні провокації на кордоні з Росією та Білоруссю.

Про небезпеку на державному кордоні 20 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, нині в прикордонних районах Брянської та Курської областей ворог утримує свої підрозділи.

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Тож не виключені спроби збройних провокацій та проникнення диверсійно-розвідувальних груп із території РФ та Білорусі.

У прикордонних районах Бєлгородської області, що на Слобожанському напрямку, підрозділи армії РФ прикривають ділянку кордону та вдаються до демонстраційних та провокаційних дій.

Зокрема, упродовж останньої доби росіяни обстріляли з мінометів район населеного пункту Стариця Харківської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 270-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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