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Факти / Україна

Із Росії та Білорусі можуть прорватися диверсанти – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Із Росії та Білорусі можуть прорватися диверсанти – Генштаб ЗСУ
Фото: Depositphotos

Ворог може спробувати вчинити збройні провокації на кордоні з Росією та Білоруссю.

Про небезпеку на державному кордоні 20 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, нині в прикордонних районах Брянської та Курської областей ворог утримує свої підрозділи.

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Тож не виключені спроби збройних провокацій та проникнення диверсійно-розвідувальних груп із території РФ та Білорусі.

У прикордонних районах Бєлгородської області, що на Слобожанському напрямку, підрозділи армії РФ прикривають ділянку кордону та вдаються до демонстраційних та провокаційних дій.

Зокрема, упродовж останньої доби росіяни обстріляли з мінометів район населеного пункту Стариця Харківської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 270-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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