Не сообщайте, где работает ПВО: как россияне используют данные себе на пользу
Сообщения о том, в каком из регионов во время воздушной тревоги работают силы противовоздушной обороны Украины, помогают оккупантам вычислить направления, на которых сосредоточены эти средства защиты.
Просьбу не извещать о работе ПВО озвучила во время общенационального телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК Юг Наталья Гуменюк.
Российским оккупантам, отмечает Наталья Гуменюк, не дает покоя наша противовоздушная оборона, ее качество и расположение, поэтому они пытаются вычислить ее позиции.
– Не следует спешить и предупреждать, что в том или ином регионе сработала ПВО.
Даже если вы не называете конкретных координат, вы ориентируете, где и на каких направлениях сосредоточены эти силы, – объясняет руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК Юг.
Наталья Гуменюк просит помнить о гибридности войны России против Украины и мощи информационного фронта.
– Поймите, война продолжается, взрывы возможны, об их последствиях и всю нужную информацию мы обязательно сообщим. Не спешите, не помогайте врагу, – просит руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК Юг.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 270-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.