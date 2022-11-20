Ноябрь, 20 в 10:57

Сообщения о том, в каком из регионов во время воздушной тревоги работают силы противовоздушной обороны Украины, помогают оккупантам вычислить направления, на которых сосредоточены эти средства защиты.

Просьбу не извещать о работе ПВО озвучила во время общенационального телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК Юг Наталья Гуменюк.

Российским оккупантам, отмечает Наталья Гуменюк, не дает покоя наша противовоздушная оборона, ее качество и расположение, поэтому они пытаются вычислить ее позиции.

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– Не следует спешить и предупреждать, что в том или ином регионе сработала ПВО. Даже если вы не называете конкретных координат, вы ориентируете, где и на каких направлениях сосредоточены эти силы, – объясняет руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК Юг.

Наталья Гуменюк просит помнить о гибридности войны России против Украины и мощи информационного фронта.

– Поймите, война продолжается, взрывы возможны, об их последствиях и всю нужную информацию мы обязательно сообщим. Не спешите, не помогайте врагу, – просит руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 270-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ