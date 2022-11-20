Не повідомляйте, де працює ППО: як росіяни можуть використати ці дані собі на користь

Листопад, 20 в 10:57

Повідомлення про те, в якому з регіонів під час повітряної тривоги працюють сили протиповітряної оборони України, допомагають окупантам вирахувати напрямки, на яких зосереджені ці засоби захисту.

Прохання не сповіщати про роботу ППО озвучила під час загальнонаціонального телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони ОК Південь Наталія Гуменюк.

Російським окупантам, наголошує Наталія Гуменюк, не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість та налаштування, тому вони намагаються вирахувати її позиції.

Зараз дивляться

– Не слід поспішати й попереджати, що в тому чи тому регіоні спрацювала ППО. Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте, де та на яких напрямках зосереджені ці сили, – пояснює керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони ОК Південь.

Наталія Гуменюк просить пам’ятати про гібридність війни Росії проти України та потужність інформаційного фронту.

– Зрозумійте, війна триває, вибухи можливі, про їхні наслідки та всю потрібну інформацію ми обов’язково сповістимо. Не поспішайте, не допомагайте ворогу, – просить керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони ОК Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 270-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ