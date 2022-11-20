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Не только ATACMS и HIMARS: Подоляк перечислил, какое оружие еще нужно Украине

Анастасия Гевко, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил, какое оружие еще нужно Украине.

Как отмечается, Киев настаивает на увеличении западных поставок вооружения зимой.

– Нам еще нужно от 150 до 200 танков, около 300 бронеавтомобилей, сотня артиллерийских систем, 50-70 реактивных систем залпового огня, в том числе грозный американский HIMARS, а также 10-15 противотанковых установок и системы ПВО, чтобы закрыть небо, – сказал Подоляк.

Советник также упомянул американские ракеты ATACMS, дальность полета которых составляет 300 километров (185 миль). 

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По мнению Подоляка, такие ракеты приблизят окончание войны, позволив Украине уничтожать крупные российские военные склады, расположенные в глубине оккупированных территорий, которые в настоящее время недоступны.

Советник подчеркнул, что Киеву нет необходимости атаковать военные объекты на территории России.

– Война закончится, когда мы восстановим контроль над нашими границами и когда Россия будет бояться Украины, – резюмировал он.

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Источник: France24
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