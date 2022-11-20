Листопад, 20 в 14:39

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк перерахував, яка зброя ще потрібна Україні.

Як зазначається, Київ наполягає на збільшенні західних постачань озброєння взимку.

– Нам ще потрібно від 150 до 200 танків, близько 300 бронеавтомобілів, сотня артилерійських систем, 50-70 реактивних систем залпового вогню, зокрема грізний американський HIMARS, а також 10-15 протитанкових установок та системи ППО, щоб закрити небо, – сказав Подоляк.

Радник також згадав американські ракети ATACMS, дальність польоту яких становить 300 км (185 миль).

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На думку Подоляка, такі ракети наблизять закінчення війни, дозволивши Україні знищувати великі російські військові склади, розташовані в глибині окупованих територій, які нині недоступні.

Радник наголосив, що Києву немає необхідності атакувати військові об’єкти на території Росії.