Ракеты ATACMS и вдвое больше HIMARS: в ОПУ призвали союзников ответить на мобилизацию в РФ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал союзников Украины отреагировать на мобилизационные меры в России конкретными действиями.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По мнению Подоляка, ответ Запада должен включать пять составляющих, а именно:
- Активизацию заседания контактной группы по обороне Украины — Рамштайна;
- Вдвое увеличить поставки тяжелой артиллерийской системы HIMARS и снарядов к ним;
- Предоставить Украине ракеты большой дальности ATACMS;
- Снять табу на поставку танков и БТР;
- Открывать тренинговые центры для украинских военных.
По словам Михаила Подоляка, Украина защищает не только себя, но и границы Европы, и это должно быть понятно партнерам.
Якою має бути відповідь союзників на мобілізацію в ?????????
1.Активізація «Рамштайну».
2.Удвічі більше HIMARS і снарядів.
3.ATACMS.
4.Негайне зняття «табу» на танки/БТР.
5.Тренінгові центри для бійців.
???????? боронить не лише себе, а й кордони Європи. Чи це досі незрозуміло партнерам?
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 24, 2022
Ранее сообщалось, что решение Путина призвать 300 тыс. резервистов, скорее всего, продлит войну в Украине, но не повлияет на ее исход.