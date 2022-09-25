Сентябрь, 24 в 21:11

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал союзников Украины отреагировать на мобилизационные меры в России конкретными действиями.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По мнению Подоляка, ответ Запада должен включать пять составляющих, а именно:

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Активизацию заседания контактной группы по обороне Украины — Рамштайна;

Вдвое увеличить поставки тяжелой артиллерийской системы HIMARS и снарядов к ним;

Предоставить Украине ракеты большой дальности ATACMS;

Снять табу на поставку танков и БТР;

Открывать тренинговые центры для украинских военных.

По словам Михаила Подоляка, Украина защищает не только себя, но и границы Европы, и это должно быть понятно партнерам.

Якою має бути відповідь союзників на мобілізацію в ?????????

1.Активізація «Рамштайну».

2.Удвічі більше HIMARS і снарядів.

3.ATACMS.

4.Негайне зняття «табу» на танки/БТР.

5.Тренінгові центри для бійців.

???????? боронить не лише себе, а й кордони Європи. Чи це досі незрозуміло партнерам? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 24, 2022

Ранее сообщалось, что решение Путина призвать 300 тыс. резервистов, скорее всего, продлит войну в Украине, но не повлияет на ее исход.