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Факты / Україна / Политика

Ракеты ATACMS и вдвое больше HIMARS: в ОПУ призвали союзников ответить на мобилизацию в РФ

Марта Бондаренко, редактор ленты
Ракеты ATACMS и вдвое больше HIMARS: в ОПУ призвали союзников ответить на мобилизацию в РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал союзников Украины отреагировать на мобилизационные меры в России конкретными действиями.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По мнению Подоляка, ответ Запада должен включать пять составляющих, а именно:

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  • Активизацию заседания контактной группы по обороне Украины — Рамштайна;
  • Вдвое увеличить поставки тяжелой артиллерийской системы HIMARS и снарядов к ним;
  • Предоставить Украине ракеты большой дальности ATACMS;
  • Снять табу на поставку танков и БТР;
  • Открывать тренинговые центры для украинских военных.

По словам Михаила Подоляка, Украина защищает не только себя, но и границы Европы, и это должно быть понятно партнерам.

Ранее сообщалось, что решение Путина призвать 300 тыс. резервистов, скорее всего, продлит войну в Украине, но не повлияет на ее исход.

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