РФ ударила по многоэтажке Херсона: кадры последствий
Российские военные ударили по деоккупированному Херсону, в результате чего в городе пострадала многоэтажка.
Фото последствий российской агрессии в Telegram показал заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
По его словам, в Херсоне из-за вражеского обстрела был поврежден многоэтажный дом в микрорайоне Остров.
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На снимках видно, что от “прилета” в доме повылетали окна.
— Последствия прилета, Херсон, остров, — написал Соболевский под снимками.
РФ ударила по многоэтажке Херсона: кадры последствий / 3 фотографии
При этом замглавы облсовета не уточнил, когда именно произошел обстрел.
Напомним, что вечером 19 ноября местные Telegram-каналы Херсона сообщали о взрывах в городе и публиковали соответствующии видео, на которых было видно, как поднимается вверх столб черного дыма.