Ноябрь, 19 в 17:15

Херсонские паблики сообщают о взрывах в городе.

На кадрах видно, как поднимается вверх столб черного дыма.

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Пока официальной информации относительно взрывов в городе не поступало.

В то же время, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что на Херсонщине, в Белозерке, россияне обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. В результате чего были ранены 5 человек.

Напомним, что 18 ноября российские оккупанты обстреляли правый берег Днепра реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией. Под огневым поражением оказались Херсон, Чернобаевка и Антоновка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 269-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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