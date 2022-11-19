Столб черного дыма: в Херсоне раздались взрывы
Херсонские паблики сообщают о взрывах в городе.
На кадрах видно, как поднимается вверх столб черного дыма.
Пока официальной информации относительно взрывов в городе не поступало.
В то же время, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что на Херсонщине, в Белозерке, россияне обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. В результате чего были ранены 5 человек.
Напомним, что 18 ноября российские оккупанты обстреляли правый берег Днепра реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией. Под огневым поражением оказались Херсон, Чернобаевка и Антоновка.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 269-е сутки.
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