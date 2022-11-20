Листопад, 20 в 17:05

Російські військові вдарили по деокупованому Херсону, внаслідок чого у місті пошкоджена багатоповерхівка.

Фото наслідків російської агресії у Telegram показав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, через ворожий обстріл було пошкоджено багатоповерховий будинок у мікрорайоні Острів.

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На знімках видно, що від прильоту у будинку повилітали вікна.

– Наслідки прильоту, Херсон, Острів, – написав Соболевський під знімками.

РФ вдарила по багатоповерхівці Херсону: кадри наслідків / 3 фотографии

При цьому заступник голови облради не уточнив, коли саме відбувся обстріл.

Нагадаємо, що ввечері 19 листопада місцеві Telegram-канали Херсона повідомляли про вибухи у місті і публікували відповідні відео, на яких можна було побачити, як підіймається вгору стовп чорного диму.