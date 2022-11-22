Ноябрь, 22 в 6:34

Правительство Великобритании отправило Украине высокотехнологичные ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone 2. Дальность полета таких ракет вдвое больше, чем у предыдущей версии.

Ракеты Brimstone 2 как правило запускаются с истребителей, однако Вооруженные силы Украины используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики.

Еще полгода назад Британия поставила Украине ракеты Brimstone первого поколения. Сейчас же готовится к отправке усовершенствованная модификация.

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Дальность полета ракеты, запущенной с воздуха, составляет 60 км, при запуске с наземных установок — около 12 км.

Ракета Brimstone 2 стоит около 175 тыс. фунтов стерлингов.

Такое оружие предназначено для поражения наземных целей, в том числе движущихся с большой скоростью транспортных средств.

Ракета Brimstone с помощью высокочастотного радара может самостоятельно выбирать цель из заранее запрограммированного списка. Лазерное наведение и высокая точность позволяет запускать такие ракеты в населенных пунктах, что минимизирует жертвы среди мирного населения.

Ранее британский премьер Риши Сунак во время встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Соединенное Королевство продолжит предоставлять помощь Украине. Украина получит 120 специальных зенитных пушек, а также радиолокационные станции.