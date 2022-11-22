Листопад, 22 в 6:34

Уряд Великої Британії відправив Україні високотехнологічні ракети з системою лазерного самонаведення Brimstone 2. Дальність польоту таких ракет удвічі більша, ніж у попередньої версії.

Ракети Brimstone 2 як правило запускаються з винищувачів, проте Збройні сили України використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

Ще пів року тому Велика Британія поставила Україні ракети Brimstone першого покоління. Нині ж готується до відправлення вдосконалена модифікація.

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Дальність польоту ракети, запущеної з повітря, становить 60 км, запуску з наземних установок – близько 12 км.

Ракета Brimstone 2 коштує близько 175 тис. фунтів стерлінгів.

Така зброя призначена для ураження наземних цілей, зокрема транспортних засобів, що рухаються з великою швидкістю.

Ракета Brimstone за допомогою високочастотного радара може самостійно вибирати ціль із заздалегідь запрограмованого списку. Лазерне наведення та висока точність дозволяє запускати такі ракети у населених пунктах, що мінімізує жертви серед мирного населення.

Раніше британський прем’єр Ріші Сунак під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запевнив, що Сполучене Королівство продовжить підтримувати Україну. Для ЗСУ передадуть 120 спеціальних зенітних гармат та радіолокаційні станції.