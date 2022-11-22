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Факты / Україна

Все больше доказательств военных преступлений: США о “следе” РФ в каждом оккупированном регионе Украины

Малиновская Ангелина, редактор ленты
російські окупанти
Фото: Getty Images

Все больше доказательств свидетельствуют о систематических военных преступлениях, которые совершали оккупанты в каждом украинском регионе.

Об этом заявила посол США по особым поручениям в сфере глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак.

— Это включает умышленные, невыборочные и непропорциональные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными и попытки скрыть эти преступления, сообщения о казнях, пытках и сексуальном насилии, — сказала Бет Ван Шаак.

Кроме того, она также заявила, что умышленное нанесение ударов по гражданской инфраструктуре Украины с целью оставить мирное население без электричества и тепла можно приравнять к военному преступлению.

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По ее словам, трудно определить, есть ли отдельные удары военными преступлениями, поскольку “каждый отдельный удар необходимо оценивать с точки зрения того, были ли вблизи военные объекты, были ли это чисто гражданские объекты, а потому это является последовательной схемой нападений на гражданские элементы.

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Ван Шаак также отметила построение Россией крупной транснациональной инфраструктуры фильтрационных операций, которым подвергаются тысячи граждан Украины, что является нарушением международного права.

— Есть убедительные отчеты о физическом и психологическом насилии, в том числе внесудебные казни в рамках операций, а также о насильственном перемещении и депортации, в том числе тысячи украинских детей, которые были похищены и насильственно усыновлены семьями в России, — сказала она.

Источник: CNN
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