Все больше доказательств военных преступлений: США о “следе” РФ в каждом оккупированном регионе Украины

Ноябрь, 22 в 0:05

Все больше доказательств свидетельствуют о систематических военных преступлениях, которые совершали оккупанты в каждом украинском регионе.

Об этом заявила посол США по особым поручениям в сфере глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак.

— Это включает умышленные, невыборочные и непропорциональные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными и попытки скрыть эти преступления, сообщения о казнях, пытках и сексуальном насилии, — сказала Бет Ван Шаак.

Кроме того, она также заявила, что умышленное нанесение ударов по гражданской инфраструктуре Украины с целью оставить мирное население без электричества и тепла можно приравнять к военному преступлению.

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По ее словам, трудно определить, есть ли отдельные удары военными преступлениями, поскольку “каждый отдельный удар необходимо оценивать с точки зрения того, были ли вблизи военные объекты, были ли это чисто гражданские объекты, а потому это является последовательной схемой нападений на гражданские элементы.

Ван Шаак также отметила построение Россией крупной транснациональной инфраструктуры фильтрационных операций, которым подвергаются тысячи граждан Украины, что является нарушением международного права.