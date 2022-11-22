Все більше доказів воєнних злочинів: у США про “слід” РФ у кожному окупованому регіоні України

Листопад, 22 в 0:05

Усе більше доказів свідчать про систематичні воєнні злочини, які чиняться окупантами у кожному українському регіоні.

Про це заявила посол США з особливих доручень у сфері глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак.

– Це включає навмисні, невибіркові та непропорційні напади на цивільне населення та елементи цивільної інфраструктури, жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими та спроби приховати ці злочини, повідомлення про страти, тортури та сексуальне насильство, – сказала Бет Ван Шаак.

Крім того, вона також заявила, що навмисне завдання ударів по цивільній інфраструктурі України з метою залишити мирне населення без електрики та тепла можна прирівняти до воєнного злочину.

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За її словами, важко визначити, чи є окремі удари воєнними злочинами, оскільки “кожен окремий удар необхідно оцінювати з точки зору того, чи були поблизу військові об’єкти, чи це були суто цивільні об’єкти, а тому це є послідовною схемою нападів на цивільні елементи”.

Ван Шаак також наголосила на побудові Росією великої транснаціональної інфраструктури фільтраційних операцій, яких зазнали тисячі громадян України, що є порушенням міжнародного права.