Фейки с фронта. Как не стать жертвой манипуляций во время войны

Ноябрь, 23 в 8:47

Полномасштабная война – это не только ракеты и пули, но и информационное оружие, в которое враг, только по официальным данным, ежегодно вкладывает несколько десятков миллиардов рублей.

В кремле уверены, что за счет этого могут влиять не только на публику внутри России, но и за ее пределами. И цель такого влияния вполне понятна – если не склонить на свою сторону население страны-врага, то хотя бы посеять среди него сомнения. Сомнения в верности избранного пути, идеологии, необходимости терпеть боль и неудобства ради победы.

В такой ситуации крайне важно своевременно распознавать фейки и манипуляции. Особенно те, которые непосредственно касаются войны. Ведь пропаганда на крови — это часто мгновенные и неконтролируемые эмоции, необдуманные поступки. То есть то, чего и добивается враг.

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В этой статье мы дадим несколько конкретных советов, на что обращать внимание, читая враждебные новости с фронта.

И начнем с классической истории. Внимание к деталям. И особенно характеристикам оружия, из которого якобы было произведено огненное поражение.

Чтобы все понимали, о чем идет речь, приведем простой пример. В 2015 году пропагандистские СМИ обвинили ВСУ в обстреле донецкого микрорайона Боссе. Там от обломков погибли мирные жители, на костях которых пропаганда традиционно разжигала ненависть.

И что-то доказать в таких случаях крайне сложно, особенно когда нет доступа к локации. Но в чем была типичная ошибка россиян тогда и во многих схожих историях?

Они банально ленятся продумывать мелочи и учить характеристики оружия. Так, во время убийства людей на Боссе федеральные каналы сообщили зрителям, что ВСУ ударили по донецкому району из минометов 82-го калибра. Более того, пропагандисты даже показали в эфирах обломки этих мин.

Но если вы посмотрите максимальную дальность стрельбы миномета такого типа, то легко сможете разоблачить кровавую провокацию врага. Ведь миномет 82 калибра не может стрелять дальше 3 км. А расстояние от микрорайона Боссе до Песок и Марьинки (где на тот момент находились подразделения ВСУ) превышает 10 км.

Следовательно, никоим образом добить до Боссе из такого типа оружия ВСУ не могли. Провокации россии не удались.

И да, работа с разнообразными характеристиками оружия — это достаточно специфическая разновидность фактчекинга. Но очень важная для анализа враждебных новостей и сводок.

Но на что еще следует обращать внимание, чтобы не стать жертвой манипуляций?

Если речь идет о телевидении или каких-либо новостях (где кроме текста есть видеоконтент), именно картинка должна стать объектом тщательного исследования.

Следует понимать, что текст, кроме самих пропагандистов, часто вычитывают еще и их редакторы, иногда даже кураторы. А вот проконтролировать картинку, где события меняются ежесекундно, куда сложнее.

Не ленитесь делать стоп-кадры. Особенно если в кадр попадают какие-то личные записи или официальные документы. Часто именно мелкие визуальные детали из них ставят врага на колени.

Здесь в качестве примера можно упомянуть историю из поселка Александровское под Енакиево. Там несколько лет назад во время игры во дворе погиб 5-летний мальчик.

В смерти последнего кремлевские пропагандисты, конечно же, обвинили Украину. Якобы 3 апреля 2021 года дрон ВСУ залетел в тыловой поселок и сбросил на ребенка гранату.

История очень эмоциональна, и просматривая сюжеты похорон, видя несчастных родителей, зрители реально закипали от ненависти.

Но вопросы к текстам возникали сразу. Зачем ВСУ рисковать ценным дроном, чтобы ударить не по боевикам или их базам, а по ребенку? Это просто нелогично.

Но сомневаться — это одно, а доказать фейк — совсем другое. Именно здесь пригодились стоп-кадры документов, которые бессознательно засветили пропагандисты.

Оказалось, что согласно выписке из морга, мальчик погиб не третьего апреля (когда над поселком якобы видели дрон), а второго. То есть днем ​​раньше.

Выходит, пропагандисты, узнав о трагической гибели ребенка (а погиб мальчик играя снарядом, который принес домой дедушка), решили станцевать на его костях и одновременно обвинить ВСУ в страшном преступлении.

И они были близки к успешной реализации собственной цели, если бы не изменявшая все часть документа. Ибо трудно умереть от дрона 3 апреля, когда второго смерть уже зафиксирована документально.

Кроме важных записей или документов, подробный покадровый разбор видеоряда в большинстве случаев позволяет четко идентифицировать как реальных участников событий, так и локацию.

Чиновника может выдать визитка или именной календарь на стене, случайно попавших в кадр. Военные часто “светят” шевронами. Казалось бы, почему это так важно?

Ответ на поверхности: в условиях информационной войны российская пропаганда регулярно пытается “перевернуть” с ног на голову неудобные для них события. Тем более, если они запечатлены на видео.

Чаще всего речь идет о военных поражениях. Когда противник берет украинское видео с поражением русских войск и начинает уверять зрителей, что все было наоборот. То есть россияне разбили украинцев.

Так было, например, на острове Змеиный, где после применения артиллерии и авиации погибли десятки морских пехотинцев России.

Но топовые кремлевские пропагандисты убеждали россиян, что на видео украинские военные. Чтобы доказать обратное, пришлось детально просматривать оригинал. Пока в кадре не оказалась только одна, но очень важная деталь.

Речь идет о ремне одного из погибших, на котором можно четко увидеть символ русской морской пехоты.

После чего русские пропагандисты были вынуждены прекратить распространение фейка.

Так что мелочи многое решают при фактчекинге. И не дают врагу манипулировать, сеять панику, влиять на общественное мнение.

Именно поэтому, прежде чем давать волю эмоциям, стоит потратить время и выяснить, что же в том или ином событии произошло на самом деле. И тогда победа в информационной войне точно будет на нашей стороне.